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Batman'da kamyonette zulalanmış 18 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Batman'da kamyonette zulalanmış 18 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Valilik açıklamasına göre Batman'da 24 Eylül'de Diyarbakır-Batman kara yolunda durdurulan kamyonette yapılan aramada, kasada ahşap plakalar arasına zulalanmış 18 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'da gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 24 Eylül'de Diyarbakır-Batman kara yolunda durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada, kamyonet kasasında ahşap plakalar arasına zulalanmış gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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