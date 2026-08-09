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Gercüş'te Kafa Kafaya Çarpışma: 7 Yaralı

Gercüş'te Kafa Kafaya Çarpışma: 7 Yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Akyar köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 CTZ 020 plakalı kamyonete ile 72 ACY 595 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi, Hasankeyf Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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