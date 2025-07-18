Batman'da Kadınlara Kanserden Korunma Eğitimi Verildi

Batman'da kadınlara yönelik kadınlara yönelik kanserden korunma ve erken teşhis eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca 19 Mayıs Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kursiyerlerine ve vatandaşlara kanserden korunma ve erken teşhis eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, kolon, meme ve rahim ağzı kanserlerinin belirtileri, risk faktörleri, erken tanı yöntemleri ve tarama programları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz, kanserden korunmanın etkili yoku sağlıklı yaşam tarzını benimsemek ve düzenli tarama programlarına katılmak olduğunu kaydetti.

Solmaz, eğitim ve farkındalık çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini aktardı.