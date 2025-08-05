Batman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışması

Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğünce şiddetin her türüne karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları kapsamında şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldığı belirtildi.

"Kadına El Kalkamaz" sloganı ile çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, şiddetin meşrulaştırılmayacağı, görmezden gelinmeyeceği ve cezasız kalınmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, kadına yönelik şiddetin sadece mağdurları değil toplumun tüm kesimini ilgilendirdiği ve insan hakları ihlali olduğu kaydedildi.