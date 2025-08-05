Batman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışması
Batman'da, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapıldı. 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şiddetin meşrulaştırılmayacağı ve cezasız kalmayacağı vurgulandı.
Batman'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğünce şiddetin her türüne karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları kapsamında şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldığı belirtildi.
"Kadına El Kalkamaz" sloganı ile çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, şiddetin meşrulaştırılmayacağı, görmezden gelinmeyeceği ve cezasız kalınmayacağı ifade edildi.
Açıklamada, kadına yönelik şiddetin sadece mağdurları değil toplumun tüm kesimini ilgilendirdiği ve insan hakları ihlali olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel