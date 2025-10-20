Haberler

Batman'da Kademeli Yaya Geçidi Uygulaması Başlatıldı

Batman'da Kademeli Yaya Geçidi Uygulaması Başlatıldı
Güncelleme:
Batman Belediyesi, trafik güvenliğini artırmak ve yaya geçişlerini güvenli hale getirmek için kademeli yaya geçidi uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama Kardelen Mahallesi'nde bulunan Raman Ortaokulu önünde pilot olarak başlatıldı.

Batman Belediyesince trafik güvenliğini artırmak ve güvenli yaya geçişini sağlamak amacıyla kademeli yaya geçidi uygulaması hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kardelen Mahallesi Üniversite Yolu üzerinde bulunan Raman Ortaokulu önünde kurulan geçit, kentte ilk pilot bölge olarak uygulandı.

Yeni sistemle birlikte düzensiz yaya hareketlerinin düzenlenmesi, geçişlerin daha güvenli hale getirilmesi ve araçların duraklama sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
