Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Batman'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 26 Şubat-15 Mart arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktaları ile gerçekleştirilen diğer faaliyetlerde denetimler yapıldı.
Denetimlerde 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 56 fişek, 4 bin 535 paket gümrük kaçağı sigara, 375 puro ve 173 çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.