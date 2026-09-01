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Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: 81 Gözaltı

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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 81 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 81 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ağustos'ta Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında ve icra edilen diğer faaliyetler kapsamında aramalar yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 9 bin 286 paket sigara, 100 kulaklık, 249 parfüm, 6 bin 570 litre motorin ve muhtelif malzeme ile 1 kilo 145 gram esrar, 105 kök kenevir, 63 kilogram tütün, 10 bin 456 sentetik hap, tabanca, 20 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 81 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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