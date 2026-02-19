Haberler

Batman'da durdurulan kamyonette 28 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Batman'da durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, gümrük kaçağı 28 bin 360 paket sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelesini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütüle çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda kent girişindeki uygulama noktasında ekiplerce durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Kamyonetin kasasında hurda malzemenin altına gizlenmiş gümrük kaçağı 28 bin 360 paket sigara tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
