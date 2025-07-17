Batman'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 7 Afgan Yakalandı

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Batman'da polis, durdurduğu hafif ticari araçta bulunan 7 Afganistan uyruklu göçmeni ve bir organizatörü yakaladı. Organizatör tutuklandı.

BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta, İran üzerinden yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 7 Afganistan uyruklu göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Organizatör tutuklandı.

Sason İlçe Emniyet Amirliği ve Göçmen Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Göçmen Kaçakçılığı Suçları'nı önlemeye yönelik yürütülen 'Risk Analiz ve Yol Uygulama Çalışmaları' kapsamında durumundan şüphelenilen hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, Sürücü ile İran üzerinden kaçak yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 7 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Yapılan incelemede, göçmenlerden 4'ünün herhangi bir resmi kaydının bulunmadığı, diğer 3'ünün ise Konya, Edirne ve Van'da 2024 yılına ait parmak izi kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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