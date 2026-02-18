Batman'da işletmelerde gıda denetimi

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde gıda denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerin 52 iş yerinde yaptığı kontrollerde, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 işletmeye idari yaptırım uygulandı, ruhsatsız faaliyet gösteren 2 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş, uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ve halk sağlığını riske atabilecek nitelikte yaklaşık 300 ürün ile 50 kilogram et ve süt ürünü imha edildi.