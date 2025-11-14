Haberler

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü
Güncelleme:
Batman'da inşaat halindeki bir binada kalıp sökümü sırasında beton parçalarının düşmesi sonucu 23 yaşındaki Seyithan Alkan hayatını kaybetti.

  • Batman'da bir inşaatta kalıp sökümü sırasında beton parçalarının düşmesi sonucu Seyithan Alkan (23) öldü.
  • Aynı olayda R.A. (23) ağır yaralandı ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edildi.
  • Olay 16.00 sıralarında Kuyubaşı köyünde meydana geldi.

Batman'da yapımı süren bir bina inşaatında kalıp sökümü sırasında üzerlerine beton parçaları düşen işçilerden Seyithan Alkan (23) hayatını kaybetti, R.A. (23) ise ağır yaralandı.

Olay, 16.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kuyubaşı köyünde yapımı süren bir bina inşaatında meydana geldi. İnşaatta kalıp sökümü yapan işçiler Seyithan Alkan ve R.A., iddiaya göre üzerlerine beton parçalarının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı işçilerden Seyithan Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden R.A.'nın ise entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
