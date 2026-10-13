Batman'da ikinci kattaki balkondan düşen 17 yaşındaki genç kız yaralandı

Batman'da ikinci kattaki balkondan düşen 17 yaşındaki genç kız yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da 5 katlı binanın ikinci katındaki balkondan düşen 17 yaşındaki genç kız yaralandı. Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kızın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.
Batman'da bir binanın ikinci katındaki balkondan düşen 17 yaşındaki genç kız yaralandı.
Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde??????? bulunan 5 katlı binanın ikinci katındaki Senem Y. henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Senem Y, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Genç kızın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA