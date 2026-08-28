Gercüş'te İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 72 AAL 467 plakalı otomobil, Hisar köyü mevkisinde F.A. yönetimindeki 03 ADA 306 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Y.A. ve M.M. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA