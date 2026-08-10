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Batman'da İki Minibüs Çarpıştı: 2'si Ağır 9 Yaralı

Batman'da İki Minibüs Çarpıştı: 2'si Ağır 9 Yaralı
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Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Batman'da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi??????? mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 72 S 0589 plakalı minibüs ile 34 FF 9042 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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