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Batman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki kişi çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA