Batman'da İki Grup Arasında Kavga: 1 Polis Yaralandı, 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Batman'daki bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan kavgada 1 polis memuru ve 7 sivil yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgada silah kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde saat 18.40 sıralarında iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada silah ve kesici aletle yaralananların olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgaya müdahale eden polislerden biri sol ayağından hafif yaralandı.

Kavgada yaralanan 7 kişi ile polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Yaralı polis memuru tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kavgada silah kullandığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığınca başlatılan adli tahkikatın sürdüğü belirtildi.

