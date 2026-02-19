Haberler

Batman'da "İftara 5 Kala Programı" kapsamında yolculara kumanya dağıtıldı

Batman'da 'İftara 5 Kala Programı' kapsamında yolculara kumanya dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları, 'İftara 5 Kala Programı' ile Batman'da yolculara kumanya dağıttı. AK Parti İl Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu vurguladı.

Batman'da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca "İftara 5 Kala Programı" kapsamında yolculara kumanya dağıtıldı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şahin ve teşkilat üyelerince, iftara yetişemeyen vatandaşlara kentin farklı noktalarında kumanya dağıtımı yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Şansi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, ilk iftarda sahada vatandaşlarla bir arada olmak istediklerini söyledi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Şahin de gençlik teşkilatının ramazan ayı boyunca sosyal sorumluluk faaliyetlerinde aktif rol almaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA " / " + Ahmet Işık -
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

İki yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor