Batman'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Batman'ın Sason ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, manav olarak faaliyet yürüten bir iş yerinin kepenk kilidinin kırılarak kasasından 4 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kimlikleri belirlenen şüpheliler B.A. ve E.T, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.