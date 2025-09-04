Batman'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Haberler

Sason ilçesinde manavdan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, manav olarak faaliyet yürüten bir iş yerinin kepenk kilidinin kırılarak kasasından 4 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kimlikleri belirlenen şüpheliler B.A. ve E.T, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
