Batman'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
Sason ilçesinde manavdan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.
Batman'ın Sason ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, manav olarak faaliyet yürüten bir iş yerinin kepenk kilidinin kırılarak kasasından 4 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda kimlikleri belirlenen şüpheliler B.A. ve E.T, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel