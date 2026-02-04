Haberler

Heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı

Güncelleme:
Batman'ın Sason ilçesindeki Sarıyayla köyünde meydana gelen heyelanda, Kamuran Dil'e ait tek katlı ev toprak altında kaldı. Olay sırasında ailenin evde olmadığı belirtildi. AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek incelemelere başladı.

Haber ve Kamera: Sayim Özmen/Batman

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
