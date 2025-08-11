Batman'da hayatını kaybeden Müze Müdürü Alper'in ailesine ziyaret

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper'in ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eryarsoy, ziyarette aileye acılarını paylaştıklarını ve her zaman kendilerine destek olacaklarını belirtti.

Ziyarette, baba Abdülhadi Alper'e Kur'an-ı Kerim hediye eden Eryarsoy, "Şehitlik milletimizin ve inancımızın en yüce makamlarından biridir. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır. Aziz şehidimizin hatırasını daima yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Baba Alper ise oğlunun görevini büyük bir sorumlulukla yaptığını anlatarak, devletin desteğini yanlarında hissetmenin kendilerine güç verdiğini kaydetti.