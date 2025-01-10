Batman'da Hatıra Ormanında Kuş Yuvaları Ağaçlara Asıldı

Batman'da atık ahşap malzemeden yapılan kuş yuvaları ağaçlara asıldı.

Batman Üniversitesinde merhum iş insanı Necat Nasıroğlu'nun isminin verildiği hatıra ormanında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı öğretim elemanı ve öğrencileri tarafından marangoz atölyelerinden toplanan malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara asıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Rektör Prof. Dr. İdris Demir, Nasıroğlu ailesi ve diğer katılımcılar kuş yuvalarını ağaçlara astı.

Programda, merhum Nasıroğlu'nun anısına Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.