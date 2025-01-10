Üye Girişi
Haberler
Ogün Samast'ın örgütten yargılandığı dava zaman aşımından düştü, yurt dışına çıkış yasağı sürüyor

Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek

Batman'da Hatıra Ormanında Kuş Yuvaları Ağaçlara Asıldı

Batman'da Hatıra Ormanında Kuş Yuvaları Ağaçlara Asıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Üniversitesi'nde, merhum iş insanı Necat Nasıroğlu anısına düzenlenen etkinlikte, atık ahşap malzemelerden yapılan kuş yuvaları ağaçlara asıldı. Etkinlikte valilik, milletvekilleri ve üniversite rektörlüğü gibi yetkililer de yer aldı.

Batman'da atık ahşap malzemeden yapılan kuş yuvaları ağaçlara asıldı.

Batman Üniversitesinde merhum iş insanı Necat Nasıroğlu'nun isminin verildiği hatıra ormanında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı öğretim elemanı ve öğrencileri tarafından marangoz atölyelerinden toplanan malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara asıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Rektör Prof. Dr. İdris Demir, Nasıroğlu ailesi ve diğer katılımcılar kuş yuvalarını ağaçlara astı.

Programda, merhum Nasıroğlu'nun anısına Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
img

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
img

Futbolcuların eşlerini Arabistan'da taciz ettiler
img

Mekke'de görüntülenen ünlü ismi tanıdınız mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı? Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı? 11 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan, Akrep burcu yorumu! 11 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Emeklilere implant ücretsiz mi? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 696. bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ocak günün maçları nereden izlenir? 10 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ayşe Barım'a tepki gösteren sanatçılar kim? Ayşe Barım aleyhinde konuşan oyuncular! Ayşe Barım ne yaptı, neden gündem oldu? Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım kaç yaşında, nereli? Ayşe Barım hayatı ve kariyeri! Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.