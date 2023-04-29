BATMAN'DA, GURBETÇİ EZİDİLER, KÖYLERİNE DÖNÜYOR

AVRUPA'da yaşayan gurbetçi Ezidi aileler, 35 yıl aradan sonra Batman'daki köylerine dönmeye başladı.

Avrupa'ya göç eden Ezidi aileler, 35 yıl aradan sonra memleketleri Beşiri ilçesindeki köylerine dönmeye karar verdi. 150 aileden 5'i, Yolkonak köyüne dönüp yaptırdıkları evlerde yaşamaya başladı. Diğer ailelerin de kademeli olarak köylerine döneceğini ifade eden Ezidi ailelerinden Fehmi Kezer, "Avrupa'da emekli olanlar, hayatlarının son yıllarını geçirmek için köylerine dönmek istiyorlar. Son dönemlerde Beşiri'nin birçok köyünde gurbetçiler ev yapmaya başladı. Modern yapılar köylerde yükselince bazı köylüler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 'Nasıl bu kadar güzel konut yaptınız?' diyorlar. Eski köyün olduğuna inanmıyorlar" diye konuştu.

İhsan Kezer ise Almanya'daki çocuklarını da kendileriyle getirdiğini belirterek, "Gurbetteki gençlerimizin gelmeleri iyi oluyor. Bu dönüşler, Batman ekonomisine de canlılık kazandırıyor" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel