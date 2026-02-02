Haberler

Batman'da ağaçlandırma etkinliği düzenledi

Batman'ın Sason ilçesinde gönüllüler, çevre bilincini artırmak için ağaçlandırma etkinliği düzenledi. 59 gönüllü, palamut, meşe ve badem ağacı ekerek gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmayı hedefliyor.

Batman'ın Sason ilçesinde gönüllüler tarafından ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirildi.

Yeniköy ve Çilekli köylerinde çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla 59 gönüllü, palamut, meşe ve badem ağacı ekimi yaptı.

Gönüllülerden Ramazan Doğan, amaçlarının bölgede ağaçlandırmayı artırmak ve küresel ısınmaya karşı farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Doğan, "Bu çalışmalarla en azından bir nefes, bir umut olmayı hedefliyoruz. Bu yıl 100 bin hedefimize daha geniş bir katılımla bu sayıya ulaşmak için çalışacağız. 'Batman'ın her alanına, her metresine bir meşe' sloganıyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Mehmet Tekin ise fidan dikiminin geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Ramazan Gümüş de palamut ve badem ekimi için alanda olduklarını kaydetti.

Gümüş, "Bugün 3 bin ekim yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl toplamda 40 bin ekim gerçekleştirdik. Bu sene daha geniş kitlelerle 100 bin hedefini hep birlikte yakalayacağız." diye konuştu.

Bilgi Yıldırım ise doğaya kalıcı bir değer bırakmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
