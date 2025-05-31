Batman'da Gönüllü Gençlerden Özel Mezuniyet Etkinliği

Batman'da Gönüllü Gençlerden Özel Mezuniyet Etkinliği
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Batman'ın Beşpınar köyündeki ortaokulda, gönüllü gençler tarafından düzenlenen mezuniyet etkinliğinde öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak ve konserle unutulmaz bir gün geçirdi.

Batman'da gönüllü gençler köy okulunda öğrenciler için mezuniyet etkinliği gerçekleştirdi.

Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki ortaokulda 8. sınıfta okuyan 28 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun rehber öğretmenlerinin daveti üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Petrolkent Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olmak amacıyla okulda çeşitli etkinlikler yaptı.

Etkinlikte, okulda öğrenciler için verilen konserde, öğretmen ve öğrenciler halay çekti.

Bahçede kurulan parkurlarda öğrenciler denge oyunu, dart, ip atlama, ok atma, çember oyunu, matrak ve halat çekme gibi çeşitli oyunlar oynadı.

Okul Müdürü Sedat Öztoprak, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna geldiklerini, 28 öğrencinin mezun olacağını söyledi.

Köy okulunda kendi imkanlarıyla düzenledikleri mezuniyet törenine Petrolkent Gençlik Merkezinin de katkı sunduğunu belirten Öztoprak, gönüllü gençlerin öğrencilerin mezuniyet etkinliğine renk kattığını kaydetti.

Gönüllü gençlerden Cihan Ekinci de etkinlikte öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadıklarını anlattı.

Öğrenci İrem Tan ise 8. sınıftan mezun olacağını, düzenlenen etkinlikle unutulmaz bir mezuniyet sevinci yaşadıklarını kaydetti.

Öğrenci Gülperi Özevin ise Gençlik Merkezi gönüllülerine teşekkür ederek, "Güzel ve farklı bir mezuniyet oldu. Çok eğlendik." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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