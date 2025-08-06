Batman'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda Tutuklama

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Batman'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, durumundan şüphelenilen bir sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı. Araçta bulunan 6 yabancı uyruklu kişinin yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.

Batman'da, göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, durumundan şüphelenilen hafif ticari araç durduruldu.

Yapılan kontrolde, araçta 6 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu belirlendi, sürücü gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, yabancı uyruklu kişilerin yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi. Düzensiz göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.???????

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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