Batman'da Genç İHH tarafından Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenlendi
Batman'da Genç İHH tarafından düzenlenen kermeste elde edilen gelir Gazze'de zulüm gören Filistinlilere destek olmak amacıyla bağışlanacak.
Batman'da Genç İHH tarafından geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.
Gülistan Caddesi'nde kurulan stantta İHH üyeleri evlerinde hazırladıkları limonata, kurabiye ve hediyelik eşyaları satışa sundu.
Genç İHH Batman Teşkilatlanma Birimi Sorumlusu Rıdvan Ergin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek sunabilmek için kermes düzenlediklerini söyledi.
Ergin, "Elde edilen gelirin tamamını Gazze'de zulüm gören kardeşlerimize İHH aracılığıyla göndereceğiz." dedi.
İHH sorumlularından Elif Kaya da Gazze'de mağduriyet yaşayan Filistinlilere destek olmak istediklerini belirtti.
Rabia Tangüner ise kermeste elde ettikleri geliri Gazze'ye bağışlayacaklarını söyledi.