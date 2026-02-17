Batman'da geçen yıl 35 bin kişi sağlıklı hayat merkezlerinden hizmet aldı

Batman'da 2025 yılında 35 bin kişi sağlıklı hayat merkezlerinden ücretsiz sağlık hizmeti aldı.

Kentte, merkezde 5, Kozluk ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 sağlıklı hayat merkezinde ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.

Merkezlerde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), sigara bırakma poliklinikleri, beslenme ve psikolojik danışmanlık, çocuk ve okul sağlığı gibi birçok alanda hizmet veriyor.

Ücretsiz verilen sağlık hizmetlerinden geçen yıl 35 bin kişi yararlandı.

Batman Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Tahir Yarba, sağlıklı hayat merkezlerinin hastalık ortaya çıkmadan devreye giren önemli birimler olduğunu söyledi.

Önlenebilir hastalıkların başında sigaraya bağlı hastalıklar ve kanserin geldiğini ifade eden Yarba, sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma hizmetlerinin ücretsiz sunulduğunu belirtti.

Yarba, 2025 yılında 2 bin 525 kişinin sigara bırakma polikliniklerine başvurduğunu, bu kişilerden 135'inin sigarayı tamamen bıraktığını anlatarak, "Özellikle sigaraya bağlı hastalıklar ve kanserler ülkemizde en önemli ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Merkezlerimizde sigara bırakma hizmetleri tamamen ücretsiz sunuluyor. Kişiye özel danışmanlık, bilimsel yöntemler ve düzenli takip ile vatandaşlarımız bu süreci sağlık ekiplerimizle birlikte yürütüyor. Sağlıklı beslenme danışmanlığı ve yaşam tarzı değişikliğini destekleyen danışmanlık hizmeti veriliyor. Batman'da 17 sabit ve 1 mobil olmak üzere toplam 18 sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor." dedi.

Tılmerç Sağlıklı Hayat Merkezinde Dr. Arjen Ezgi Kahraman ise vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak ya da doğrudan başvurarak sunulan hizmetlerden yararlanabileceğini belirtti.

Okul sağlığı biriminde görevli sağlık personeli Sümeyye Demirtaş da ilkokul birinci sınıf öğrencilerine işitme testi uyguladıklarını, sorun tespit edilen çocukların kulak burun boğaz uzmanlarına yönlendirildiğini söyledi.