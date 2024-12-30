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Batman'da Gazze Konulu Program Düzenlendi

Batman'da Gazze Konulu Program Düzenlendi
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HÜDA PAR Batman İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları ele alındı. Katılımcılar, Filistin halkının direnişine destek verdiklerini ifade etti.

Batman'da "Gazze" konulu program düzenlendi

HÜDA PAR Batman İl Gençlik Kolları tarafından Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, bir yılı aşkın süredir Filistin halkının İsrail tarafından katledildiğini söyledi.

Filistinlilerin büyük bir direnişle mücadelelerine devam ettiğini belirten Ramanlı, "Bir gün bile mücadelelerinden geri kalmadılar. Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada oradaki halka yapılan soykırım ve katliamları görüyor, elimizden bir şey gelmediğinden onlar için ağlıyor ve gözyaşı döküyoruz." dedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç de Gazze'de İsrail tarafından insanlığa dair tüm hukuk, ilke ve değerlerin ayaklar altına alındığını ifade etti.

Programa, HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel
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