Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 120 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 120 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri
İşte ömür boyu ceza alan Narin'in katillerinin son sözleri

Batman'da Gazze İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi

Batman'da Gazze İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Batman Gençlik Kolları tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte, katılımcılar Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti. Filistin bayrakları ve pankartlarla destek gösterisi gerçekleştirildi.

Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "meşaleli yürüyüş" yapıldı.

HÜDA PAR Batman Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen programda Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca slogan atan katılımcılar zaman zaman meşaleler yaktı.

HÜDA PAR Batman Gençlik Kolları Başkanı Burak Demir, burada yaptığı açıklamada, yılın son haftasında Gazze'ye destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'deki direnişin yanında olduklarını göstermek için toplandıklarını belirten Demir, Gazzelilerin seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.

Demir, "Gazze, haksızlığa boyun eğmeyenlerin memleketi, adalet için mücadele edenlerin yüz akıdır. Bugün Gazze halkı, bir yandan açlık ve yoksullukla diğer yandan ise ölüm saçan bombalarla mücadele ediyor ancak onlar hiçbir zaman boyun eğmedi, eğmiyor." dedi.

Program, okunan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel
img

Netanyahu'nun eşinin mesajları ifşa oldu
img

Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
img

Alışveriş poşetinin yeni fiyatı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
Vinicius Junior, Real Madrid'den ayrıldı: Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
Enes Hattap Suriye'de 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek
Enes Hattap, 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.