Batman'da freni boşalan tanker 8 araca çarptı

Güncelleme:
Batman'da freni boşalan bir tanker, park halindeki 8 araca çarparak hasara yol açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BATMAN'da freni boşalan tanker, park halindeki 8 araca çarparak hasara neden oldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi 4056'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 ACD 014 plakalı özel firmaya ait atık taşıma tankeri, yokuştan çıkamayıp, geri kaydı. Bu sırada freni boşalan tanker, savrulup yol kenarında park halindeki 8 araca çarptıktan sonra durabildi. Olay anı ise güvelik kamerasına yansıdı. Araçlarda hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN-Arif ARSLAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

