Batman'da firari hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü O.K. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda hakkında "başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz olarak kullanmak" ve "bina İçinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 13 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
