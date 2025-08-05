Batman'da Firari Hükümlü Yakalandı
Batman'da, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.G. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Batman'da, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, yaptıkları 1 aylık takip sonucu "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.G. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel