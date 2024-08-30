Batman'da Festivallerin Tanıtımı İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Batman'ın 5 ilçesinde gerçekleştirilecek festivallerin tanıtımı amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve kaymakamlıklar tarafından organize edilen festivaller dolayısıyla Vali Ekrem Canalp ve beraberindekiler, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.

Kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların yer aldığı yürüyüş, Atatürk Parkı'na kadar sürdü.

Katılımcılar, festivallerin tanıtıldığı afişler taşıdı.

Programda halk oyunları sergilendi, kadınlar def çalarak yöresel türküler söyledi.

Vali Canalp, buradaki konuşmasında, geçen yıl gerçekleştirilen ilçe festivallerine 59 bin kişinin katıldığını, bu yıl sayının daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

Festivallerin sadece eğlenceden ibaret olmadığını belirten Canalp, "Biz festivallerimizde geçmişimizin kültürünü geleceğe taşıyoruz. Köylerimizde yetiştirmiş olduğumuz ürünleri pazarlamak suretiyle köylü ekonomisinin de gelişmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kentin, en meşhur ürünlerini bu festivallerde Türkiye'ye tanıtma imkanı bulduğunu söyleyen Canalp, bunun muazzam bir kazanç olduğunu ifade etti.