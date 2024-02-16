Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu

Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sürücüler sis farlarını açarak trafikte ilerleyebildi.