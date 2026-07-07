Haberler

Eski eşinin silahlı saldırısında yaralanan hamile kadının bebeği öldü

Eski eşinin silahlı saldırısında yaralanan hamile kadının bebeği öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da eski eşi A.K.'nin tabancayla ateş açtığı otomobilde bulunan 32 haftalık hamile Y.K. yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Y.K.'nin bebeği hayatını kaybetti. Şüpheli A.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BATMAN'da eski eşi A.K.'nin (34) tabancayla ateş açtığı otomobilde bulunan 32 haftalık hamile Y.K. (26) yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Y.K.'nin bebeği hayatını kaybederken, şüpheli A.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda meydana geldi. Y.K., dini nikahla birlikte yaşadığı A.R.S. (34) ile birlikte otomobille seyir halindeyken, eski eşi A.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Y.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 32 haftalık hamile olan Y.K.'nin bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.K.'nin tedavisi devam ederken, saldırının ardından Siirt'e kaçtığı tespit edilen A.K.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

Trump F-35'e yeşil ışık yaktı, Netanyahu alelacele açıklama yaptı
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi

Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye ediliyor, zamanla yarış var

Saatlerdir yanıyor! Mahalleler tahliye ediliyor, zamanla yarış var
Messi'nin penaltı kabusu devam ediyor

Messi'nin kabusu devam ediyor!
Rekor transfer Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi! İşte ilk sözleri

Milli yıldız rekor bonservis bedeli karşılığında Süper Lig devinde
Ahmet Çakar'dan Icardi için olay iddia

Ahmet Çakar'dan Icardi için olay iddia
İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar

İlk yarı biter bitmez hepsi aynı şeyi yaptı! Maça damga vuran anlar
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı