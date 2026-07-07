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Batman'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan hamile kadın yaralandı

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Batman'da 7,5 aylık hamile Y.K., eski kocası A.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın bebeğini kaybetti. Saldırganın aracı Siirt'te terk edilmiş halde bulundu.

Batman'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan hamile kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 7,5 aylık hamile Y.K. (26), dini nikahlı eşi A.R.S'nin (34) kullandığı hafif ticari araç ile Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda seyir halindeyken eski kocası A.K'nin (34) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadın, karnındaki bebeğini kaybetti.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan A.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, şüphelinin kullandığı hafif ticari aracın Siirt'in Kurtalan ilçesindeki kömür sahasında terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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