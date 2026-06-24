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'Kötü muamele' iddiasıyla 16 kişinin tutuklandığı özel bakım merkezi görüntülendi

'Kötü muamele' iddiasıyla 16 kişinin tutuklandığı özel bakım merkezi görüntülendi
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Batman'da bir özel bakım merkezinde engelli bireylere kötü muamele ve usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 16 kişi tutuklandı. Valilik, iddiaların ivedilikle değerlendirildiğini ve adli sürecin titizlikle sürdüğünü açıkladı.

BATMAN'da, engelli bireylere kötü muamele ve usulsüzlük iddiaları sonrası yürütülen soruşturmada 16 kişinin tutuklandığı özel bakım merkezi görüntülendi.

Kentte faaliyet gösteren bir özel bakım merkezinde, engelli bireylere kötü muamele ve usulsüzlük iddiaları üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Görüntülenen özel bakım merkezinde ise giriş kapısı ile bahçe ve bina çevresinde herhangi bir hareketliliğin olmadığı görüldü.

'İDDİALAR VE ŞİKAYETLER İVEDİLİKLE DEĞERLENDİRİLDİ'

Öte yandan, Batman Valiliği tarafından 19 Haziran'da yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren özel bir bakım merkezine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu özel merkeze ilişkin iddialar ve şikayetler en başından itibaren ivedilikle değerlendirilmiş, konu gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Yürütülen adli soruşturma kapsamında gerçekleştirilen işlemler neticesinde 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Konuya ilişkin adli süreç titizlikle sürdürülürken, iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından idari boyutunun da tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Aynı gün özel bakım merkezinden hizmet alan vatandaşlarımızın haklarının ve güvenliklerinin korunması amacıyla devletimizin ilgili kurumları tarafından gerekli tüm tedbirler ivedilikle alınmış; bakım ve koruma hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi temin edilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla yürütülen tüm adli ve idari süreçler ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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