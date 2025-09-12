Batman'da Engelli Aktif Yaşam Merkezi Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çamlıtepe Mahallesi'nde Batman Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Törende açılış kurdelesi kesildi, dualar okundu. Törende konuşan Bakan Göktaş, merkezin engelli bireylerin gelişimlerine katkı sağlayacağını belirterek, "Bu merkezimiz 122 kişilik kapasitesiyle engelli kardeşlerimizin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak. Onların hayata daha güçlü, daha özgüvenli ve üretken bireyler olarak katılmalarına imkan sunacak" dedi.

'23 YILDA ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA TARİHİ ADIMLAR ATTIK'

Yılbaşından bu yana Evde Bakım Yardımı kapsamında 560,2 milyon lira aktarıldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak, 'önce insan' diyerek toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olmaları ve potansiyellerini ortaya koymalarını sağlayan projeler hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engelli vatandaşlarımız için yürüttüğümüz tüm sosyal politikaları hak temelli bir anlayışla güçlendiriyoruz. Bu kapsamda son 23 yılda engelli hakları konusunda tarihi adımlar attık. Erişilebilirlik seferberliği ile şehirlerimizi engelli vatandaşlarımız için daha yaşanabilir hale getirdik. Eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımı kolaylaştırarak engelli kardeşlerimizin her alanda aktif ve üretken bireyler olmalarını sağladık. Evde bakım destekleri, gündüzlü bakım merkezleri ile ülkemizin her yerinde engelli kardeşlerimize güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturduk. Aile odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda, bugün Türkiye'de 529 bin 325 kardeşimizin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağlıyoruz. Batman'da da 7 bin 676 vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bu hizmetimiz için Ocak 2025'ten bugüne Evde Bakım Yardımına 560,2 milyon lira aktardık. Bunun yanı sıra 81 ilimizde 6 bin 883 engelli vatandaşımıza 106 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde ücretsiz hizmet veriyoruz. Ayrıca, 326 özel engelli bakım merkezinde 31 bin 169 engelli vatandaşımızın yatılı bakım hizmetinden faydalanmasını sağlıyoruz. Batman'da 1 bakım ve rehabilitasyon merkezinden 60 kardeşimiz, finansmanı Bakanlığımız tarafından sağlanan 3 özel engelli bakım merkezinden ise 239 engelli vatandaşımız hizmet alıyor" diye konuştu.

'ENGELLİ POLİTİKALARIMIZLA ERİŞİLEBİLİRLİĞİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda erişilebilirliğin daha da güçlendirileceğini belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Kapsayıcı sosyal hizmet modellerimizi günümüz koşullarına göre yeniden ele alıyor, sürekli geliştiriyoruz. 2025 Aile Yılında da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini güçlendirmek için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında uzun vadeli politikalarla, engelli vatandaşlarımız için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez, 13 yaş ve üzeri engelli bireyler için özel olarak tasarlanan, bölgenin en kapsamlı merkezlerinden biridir. Merkezde sunacağımız hizmetlerle engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırırken, sosyal hayata katılımlarını güçlendirecek ve ailelerine destek sağlayacağız. Gündüz bakım, psiko-sosyal destek, rehberlik, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleriyle bağımsız ve aktif bir yaşam sürmelerine destek olacağız. Bu merkez aynı zamanda Batmanlı engelli kardeşlerimizin toplumla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlayacak bir buluşma noktasıdır. Burada düzenlenecek atölyeler, kültürel ve sportif etkinliklerle engelli vatandaşlarımız yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi, 'Biz kimseyi geride bırakmayan bir Türkiye için çalışıyoruz.' Bu merkez, işte bu anlayışın somut bir göstergesidir. Buradan hayat bulacak her başarı hikayesi, Batman'ın ve ülkemizin gururu olacak. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda engelli politikalarımızla erişilebilirliği daha da güçlendireceğiz."

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Bayram AYHAN/BATMAN,