Haberler

Batman'da Emniyet Ekipleri Dolandırıcılık ve KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Batman'da Emniyet Ekipleri Dolandırıcılık ve KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirerek, uygulamanın cep telefonlarına kurulumu gerçekleştirdi.

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerince Raman Mahallesi'nde vatandaşlara hırsızlık, dolandırıcılık, sahte para ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından broşür dağıtan ekipler, cep telefonuna KADES uygulaması yükleyen vatandaşlara uygulamanın kurulumunu yaptı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
TFF duyurdu! -30 puanlı takıma bir şok daha

İnanılır gibi değil! -30 puanlı takıma bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.