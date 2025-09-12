Batman'da Emniyet Ekipleri Dolandırıcılık ve KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yaptı
Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirerek, uygulamanın cep telefonlarına kurulumu gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerince Raman Mahallesi'nde vatandaşlara hırsızlık, dolandırıcılık, sahte para ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmenin ardından broşür dağıtan ekipler, cep telefonuna KADES uygulaması yükleyen vatandaşlara uygulamanın kurulumunu yaptı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel