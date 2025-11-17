Batman'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
Batman'da iş yerinde elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Bilal Polat, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BATMAN'da çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan Bilal Polat (23), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan Bilal Polat, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Polat, kurtarılamadı. Polat'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
