Batman'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Batman'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilik açıklamasında, kentte hissedilir derecede düşen hava sıcaklıkları ve buzlanma riskine dikkat çekildi.

Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
