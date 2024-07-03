Batman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karşı çalışma yürütüldü.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen araçların resmi kimliklerini, çalıntı veya haciz, yakalama kararlı araçlara nakletmek suretiyle haksız kazanç sağladığı ve vatandaşları mağdur ettiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, bu yıl çeşitli marka ve modellerde 1?1 aracın vatandaşlara satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli yakalandı, araçlar ele geçirildi.