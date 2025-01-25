Batman'da 'Dünya Kudüs Haftası' Yürüyüşü Düzenlendi

Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

"Kudüs ve Gazze ümmetin emaneti" pankartı taşıyan grup sık sık tekbir getirdi, "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Arı, Gazze'de büyük bir soykırım yaşandığını söyledi.

İsrail'in saldırıları arttıkça karşılarında daha güçlü bir dirençle karşılaştığını ifade eden Arı, "İnsanlık tarihinin en tüyler ürpertici soykırımlarından birine şahit olduk. Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizin, kadın ve çocukların gördükleri zulüm, çektikleri acı kelimelerle ifade edilemeyecek boyutta." dedi.

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.