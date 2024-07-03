Üye Girişi
Haberler

Batman'da düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da, genel toplum güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik yapılan çalışmada, Petrol Mahallesi'nde bir düğün merasiminde havaya silahla ateş eden 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 pompalı silah ve tabanca ele geçirildi.

Batman'da düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bayındır Şehit Hasan Gül Polis Merkezi Amirliğince, genel toplum güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında Petrol Mahallesi'nde bir düğün merasiminde havaya silahla ateş ederek, genel toplum güvenliğini tehlikeye atan 3? şüpheli yakalandı, ele geçirilen 2? pompalı silah ve tabancaya el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Güvenlik Suç Güncel Haberler

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

 Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Bakmadan Geçme

Berlin hava durumu ne 6 Temmuz Cumartesi? Hollanda Türkiye maçı yağmurlu mu? Hollanda Türkiye 6-1 ne zaman oynandı, ne maçıydı? Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Bugün EURO 2024 maçı yok mu, TRT neden maç yok? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi? Aslan burcu en çok hangi burçla anlaşamaz? Aslan burcunun karşıt burcu nedir? Kimler aslan burcuyla anlaşamaz ? 3-4 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlım Tatlım filmi ne zaman, nerede çekildi? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şark Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? 3-4 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Yanlış Anlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yanlış Anlama filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Los Angelas'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angelas'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi? Falda denizatı görmek ne anlama gelir? Kahve falında denizatı şeklinin çıkması ne demek? Kahve falında denizatı çıkması aşk hayatını ne yönde etkiler?
UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
title