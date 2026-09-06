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Batman'da devrilen TIR'ın şoförü öldü

Batman'da devrilen TIR'ın şoförü öldü
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BATMAN’da devrilen TIR’ın sürücüsü Mesut Geçit (44) hayatını kaybetti.

BATMAN'da devrilen TIR'ın sürücüsü Mesut Geçit (44) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Batman-Hasankeyf kara yolu Çeşmebaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Mesut Geçit'in kontrolünü yitirdiği 73 ABB 408 plakalı TIR, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Geçit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mesut Geçit'in cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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