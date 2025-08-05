Batman'da YKS Tercih Danışmanlığı

Batman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihi yapacak öğrencilere verilen danışmanlık hizmeti veriliyor.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere rehber öğretmenler eşliğinde 13 ağustos tarihine kadar tercih danışmanlık merkezlerinde hizmet verilecek.

Ücretsiz verilen hizmet ile öğrencilere rehberlik edilerek geleceklerini daha sağlam temellere oturtmaları amaçlanıyor.

Şehit Şenay Aybüke İl Halk Kütüphanesi, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi, Petrol City AVM zemin katında hizmet verecek merkezler, her gün 13.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ayrıca kentteki liselerde verilecek tercih danışmanlık hizmeti hafta içi her gün 10.00-15.00 saatleri arasında olacak.