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Batman'da damdan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'da damdan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde evlerinin damından düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde evlerinin damından düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Gercüş'ün Yamanlar köyünde ikamet eden Uslu ailesinin 7 yaşındaki çocukları Mihrac Uslu, çıktığı iki katlı evlerinin damında dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Uslu, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uslu, buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

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