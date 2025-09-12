Batman'da Çocuklara Akran Zorbalığı ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Batman'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklara "akran zorbalığı" ve "sağlıklı yaşam" konularında farkındalık eğitimi düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde zorbalığın fiziksel, sözlü, duygusal ve dijital boyutları anlatılarak, çocuklara bu durumlarla başa çıkma yolları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca dengeli beslenme, düzenli kahvaltı ve su tüketiminin önemi örneklerle anlatıldı.

Program sonunda çocukların soruları yanıtlandı.

Açıklamada, eğitimlerin süreceği belirtildi.