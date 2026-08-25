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Batman'da yetim çocuklar için eğlence etkinliği

Batman'da yetim çocuklar için eğlence etkinliği
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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Batman Temsilciliği, hayırseverlerin desteğiyle 80 yetim çocuğa alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Çocuklar oyun alanlarında eğlendi, akranlarıyla yemek yedi. İl Temsilcisi Emrullah Aslan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Batman Temsilciliğince yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Hayırseverlerin desteğiyle kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan 80 çocuk, oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

Etkinlik kapsamında çocuklar akranlarıyla bir arada yemek yedi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği İl Temsilcisi Emrullah Aslan, gazetecilere, yetim çocuklarla bir arada olmaktan ve bu etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Aslan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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