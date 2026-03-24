Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu: 9 yaralı

Batman'da, çocuklar arasında başlayan bir tartışma ailelerin de katılmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 9 kişi yaralandı ve kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Komando Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre F.Ö. (13) isimli erkek çocuğu, henüz bilinmeyen nedenle küçük yaşta bir grup çocukla tartıştı. Büyüyen tartışmada F.Ö. bacağından bıçakla yaralandı. Olayın ardından çocukların aileleri yaşananları konuşmak üzere aynı adreste bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma da bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ö. (30), H.Ö. (35), R.A. (36), H.A. (41), D.A. (47), S.A. (26), A.A. (49) ile kavgayı ayırmaya çalışan V.K. (50), darp ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilere ait 1 bıçak ve 1 pompalı tüfeği de ele geçirdi. Kavga ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
